Omicidio stradale nella fuga. Droga, 22enne negativo ai test

È risultato negativo ai test tossicologici Mohamed Yazini Amine, il 22enne che era alla guida della Bmw, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno, a San Matteo della Decima, mentre scappava dai carabinieri. Nell’incidente provocato dalla folle fuga aveva travolto l’auto dove viaggiava Bruno Ansaloni (nella foto), 56 anni, padre di due figli di 23 e 18 anni e imprenditore agricolo di Sant’Agata, rimasto ucciso. Era rimasta ferita anche la moglie, 52 anni, che era stata trasportata al Maggiore. I coniugi stavano andando a riprendere la figlia.

I due passeggeri della Bmw, di 20 e 26 anni, italiani, sono indagati per favoreggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Nella Bmw erano state trovate tracce di cocaina. Mohamed Yazini Amine era scappato a piedi, quella notte, ma era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. Si trova in carcere alla Dozza. All’udienza di convalida, il 22enne, difeso dall’avvocato Manlio Guidazzi, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha stabilito poi che doveva restare in cella. Dopo l’incidente, i due passeggeri avevano dichiarato ai carabinieri di non conoscere il guidatore. Ma la loro versione, nelle indagini condotte dal pm Francesca Rago, non quadrava col contesto generale. Subito dopo l’incidente, il conducente era scappato a piedi, dalla frazione di San Giovanni in Persiceto, verso casa sua a Castello d’Argile. Proprio qui, il 22enne aveva l’obbligo di dimora dopo l’arresto per spaccio. Anche gli altri due vivono nello stesso paese e, secondo gli inquirenti, si conoscono bene: sarebbero tutti parte dello stesso giro di amicizie.

Chiara Gabrielli