Omicidio di via Zanolini a Bologna: perché la moglie della vittima è stata arrestata

Bologna, 28 maggio 2025 – Al termine di un lungo interrogatorio, Lorenza Scarpante è stata portata in carcere a seguito del fermo per omicidio. La moglie cinquantasettenne di Giuseppe Mazza, 59, trovato morto ieri mattina nell’appartamento che condividevano in via Zanolini, è dunque sospettata di avere ucciso il marito, il cui corpo è stato trovato pozza di sangue.

La donna è stata sentita in serata alla caserma Panzacchi dai carabinieri del Nucleo investigativo e della pm Manuela Cavallo. E sono emerse circostanze che hanno portato a chiudere il cerchio sul delitto, maturato tra le mura domestiche.

I sospetti contro la donna

C'erano stati sin da subito sospetti sulla donna, visto che l'uomo era stato trovato riverso nel tinello con alcune profonde ferite alla testa e nella casa non c'erano segni di colluttazione o effrazione.

Contro di lei anche la sua versione dei fatti poco convincente, con vuoti e lacune. E l’ammissione di aver fatto uso, assieme al marito, di diverse droghe tra cui marijuana, cocaina e allucinogeni. Non ha confessato Lorenza Scarpante, ma le sue parole e gli indizi raccolti dai carabinieri hanno portato, al termine di un lungo interrogatorio, in cui la donna è stata assistita dall’avvocato Cristiana Soverini, la pm Cavallo a emettere un fermo di indiziato di delitto.

Il movente

Non c’è ancora un movente chiaro per la morte brutale di Giuseppe Marra, ma tutto sarebbe da ricondurre alle tensioni domestiche che nell’ultimo periodo si erano riaccese nell’appartamento di via Zanolini. L’uomo è stato plausibilmente ucciso intorno alle tre del mattino, quando i vicini raccontano ai carabinieri di aver sentito diversi pesanti rumori. La moglie, invece, dice di essere andata a dormire a mezzanotte e di essersi svegliata la mattina dopo senza aver avvertito nulla.

L’arma del delitto

L’arma del delitto non è stata trovata: ma è anche plausibile che le profonde ferite alla testa sono state inferte sbattendo il capo dell’uomo contro gli spigoli delle pareti. Un’ipotesi, che dovrà essere accertata dall’autopsia disposta dalla procura.

L’allarme

Era stata proprio la donna a dare l’allarme: era scesa in strada, con i vestiti sporchi di sangue, chiedendo aiuto ai vicini, urlando: “E’ caduto”, ha spiegato riferendosi al marito. E i residenti nella strada a pochi metri da porta San Vitale avevano subito allertato i soccorsi.

Ma per Mazza non c’è stato nulla da fare: secondo il medico legale, la morte risaliva a parecchie ore prima causata da più colpi alla testa inferti con un oggetto pesante.

“Ma ha cercato di collaborare”

L’avvocata della donna, Cristiana Soverini, spiega però che la donna ha respinto tutte le accuse nell'interrogatorio: "È stata sentita dal pubblico ministero ed è palesemente sotto choc, ha risposto a tutte le domande e respinge ogni addebito, ha cercato di collaborare". La 56enne avrebbe in sostanza riferito di aver trovato il marito "in quelle condizioni". La legale ha fatto anche notare la significativa differenza di prestanza fisica tra la donna e l'uomo. Ieri nel pomeriggio, viste le condizioni, Scarpante era stata portata in ambulanza all'ospedale Sant'Orsola, poi è stata sottoposta ad interrogatorio.

A Bologna dal 2021

La coppia, originaria della Valle d’Aosta, ha due figli che vivono fuori Bologna: sono rientrati in città dopo la terribile telefonata dei carabinieri. I vicini hanno raccontato ai carabinieri di liti: i due erano stati separati per un periodo ma nell’ultimo periodo erano tornati ad abitare insieme. La casa e l’auto della coppia sono ora sotto sequestro: le indagini proseguono.