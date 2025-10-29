Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, la difesa di Gualandi: “Non solo sesso. La parola amore compare 56 volte in chat”

Bologna, 29 pttobre 2025 – Proseguono le arringhe difensive di Giampiero Gualandi, l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola accusato dell'omicidio volontario aggravato della collega 33enne Sofia Stefani. Davanti alla Corte d'Assise di Bologna, gli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli hanno cercato di smontare l'impianto accusatorio della Procura, che ha chiesto l'ergastolo, sostenendo che tra l'imputato e la vittima non ci fosse solo una relazione sessuale, ma un vero e proprio "coinvolgimento emotivo".

"Se analizziamo solo i messaggi dal contenuto erotico non possiamo capire il rapporto tra queste due persone. Basta digitare alcune parole nella chat, come 'amore', sembrano adolescenti, esce fuori 56 volte. Stesso discorso per la parola 'amo'. Si scrivono poesie inoltre, sono poesie di persone che provano sentimenti, non c'è solo una storia di sesso, ma anche un coinvolgimento emotivo, perché i messaggi sono reciproci". Sono le parole dei legali di Gualandi

Colpo accidentale o omicidio volontario? Le arringhe dei difensori di Gualandi

Le arringhe dei due difensori, cominciate mercoledì scorso davanti alla Corte d'Assise di Bologna, termineranno in giornata. Stefani è stata uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nell'ufficio dell'uomo, al comando di Anzola. Per la difesa dell'imputato si è trattato di un colpo partito accidentalmente durante una colluttazione, mentre per la Procura Gualandi ha ucciso Stefani.

La procuratrice ha chiesto l’ergastolo per Gualandi

La procuratrice aggiunta Lucia Russo ha chiesto di condannare all'ergastolo l'ex comandante. "In questa istruttoria si è insistito molto sul sesso, ma quando si parla di adulti consenzienti quello che fanno a letto non ci deve interessare. Queste persone facevano Bdsm, una pratica diffusissima, e non c'entra solo il film '50 sfumature di grigio', pensiamo a 'Bella di giorno' con Catherine Deneuve. Oppure 'Il portiere di notte' di Liliana Cavani. Pensiamo anche ad alcuni film di Almodovar. E' un fenomeno che può non piacere, ma alcune persone sono attratte da queste pratiche", ha sottolineato il legale di Gualandi.

Giampiero Gualandi in tribunale. È imputato per l'omicidio di Sofia Stefani

I difesori di Gualandi: “Rapporto paritetico con la Stefani”

"Nella chat - ha aggiunto - ci sono messaggi di condivisione su queste fantasie. Non c'è un solo messaggio di rifiuto della Stefani. Era un rapporto paritetico su questo aspetto, non c'era prevaricazione da parte di uno sull'altra. E ancora, non c'è un messaggio dove la Stefani si lamenta, ad esempio, per la storia del dente rotto. A me il loro è sembrato un rapporto ordinario, dove c'era affetto e aspettative, un rapporto di coppia, anche extraconiugale, ma normale".

I difesori di Gualandi: "Riqualificare in omicidio colposo”

"Chiediamo in via principale, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di omicidio colposo e con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia”. Così l'avvocato Claudio Benenati. “In subordine chiediamo - ha aggiunto Benenati -, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato, nel delitto di omicidio preterintenzionale o volontario, in entrambi i casi con esclusione delle aggravanti contestate e riconoscimento della diversa aggravante contemplata nell'art. 577 (fatto commesso in danno di persona legata al colpevole da relazione affettiva cessata) con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia; In ulteriore subordine - ha concluso il legale -, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia”. Dopo l'arringa dell'avvocato Benenati ora toccherà al collega Valgimigli