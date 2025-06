Omicidio vigilessa, il maresciallo: “Gualandi cancellò le chat prima della morte di lei”

Bologna, 23 giugno 2025 – “Gualandi interagì con la Stefani, su whatsApp, fino alle 15,39”. Poi, alle 15,55, l’ultimo utilizzo dell’app di messaggistica. Dunque, secondo il maresciallo dei carabinieri Matteo Filippone, consulente informatico della Procura di Bologna, Giampiero Gualandi, accusato di aver ucciso Sofia Stefani, può aver cancellato le chat con l’ex collega, con cui aveva una relazione extraconiugale, proprio in questi 16 minuti, pochi attimi prima della morte della 33enne. “Questa è un’analisi interpretativa: non è una verità divina, ma sono sicuro che le cose siano andate così”.

Insomma, il 16 maggio del 2024, giorno dell’omicidio della Stefani, Gualandì cancellò le chat. Filippone prosegue la sua analisi forense, iniziata qualche settimana fa in aula, sulle chat tra i due. Lo fa davanti al giudice Pasquale Liccardo e alla procuratrice aggiunta Lucia Russo, che rappresenta la pubblica accusa nel processo in Corte d’Assise che vede imputato Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, per l’omicidio di Stefani, uccisa con un colpo di pistola dallo stesso Gualandi nell’ufficio di quest’ultimo nella sede del Comando della Polizia locale di Anzola.

Secondo l’imputato, il colpo partì casualmente durante una colluttazione, mentre per la Procura si tratta di omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. L’udienza odierna, a cui Gualandi sta assistendo di fianco ai suoi avvocati, Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, verte, finora, sulle conclusioni dei consulenti informatici della Procura e della difesa.

Nel corso dell’udienza, iniziata con il controesame di Lorenzo Benedetti – consulente della difesa – da parte di Russo, si è svolto un confronto tra i due. Per Benedetti, la cancellazione delle chat non fu totale, ma selettiva. Poi è stato il turno del consulente informatico della famiglia della Stefani, Michele Ferrazzano. Il padre e la madre sono in aula, vicini all’avvocato Andrea Speranzoni.

Il maresciallo del Ris Luigi Desideri, consulente balistico della Procura, ha invece detto. "Non c'erano ustioni, né bruciature, né tagli da ritenere che le mani della Stefani fossero state a contatto con la pistola o nelle immediate vicinanze dell'arma”. Per dimostrarlo in aula fa vedere delle foto di mani generiche, come esempi, venute a contatto con un’arma. Ci sono ustioni, ferite. Cose che invece non c’erano in quelle della Stefani. Secondo Desideri “non si ritiene che la vittima abbia afferrato la pistola".

"Non c'è presenza, inoltre, di contenuto genetico della Stefani sull'arma" ha proseguito Desideri. Mentre, sul grilletto, “è presente il contenuto genetico di Gualandi”. In definitiva, "tutti gli accertamenti del Ris di Parma insieme alle consulenze medico legali e balistiche fanno propendere che l'arma non sia stata toccata dalla vittima e la ricostruzione quindi della colluttazione non è attendibile per essere sostenuta", ha spiegato il maresciallo Desideri.

La distanza dello sparo sarebbe “intorno ai 30 centimetri”, prosegue Desideri. Nel dettaglio, attraverso delle immagini in 3D, mostra anche la scena del crimine. Il corpo della Stefani disteso, il sangue sul pavimento. “Una stanza piccola”, riferendosi all’ambiente in cui lavorava Gualandi, “la sedia girevole verde su cui sedeva Gualandi” e da cui avrebbe sparato. E poi i segni del proiettile sparato, in diversi punti della stanza, e le tracce di sangue sugli abiti di Gualandi, “sui pantaloni e sulle scarpe, non sulla camicia”, continua ancora Desideri.