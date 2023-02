Omicidio di Vitalina Balani, la Corte d’Appello rigetta la revisione del processo

Il commercialista Andrea Rossi

Bologna, omicidio Vitalina Balani: Andrea Rossi torna in aula oggi: "Sono innocente"

Bologna, 4 febbraio 2023 – La Corte d’appello di Ancona ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione del processo presentata da Andrea Rossi, il commercialista che da 16 anni sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Vitalina Balani, 70 anni, trovata morta il 15 luglio 2007 nel suo appartamento di via Battindarno.

L’uomo, con il proprio avvocato Gabriele Bordoni, aveva basato la richiesta su nuove conoscenze scientifiche emerse negli ultimi anni, che sposterebbero il decesso alla sera del 14 luglio, anziché alla tarda mattinata, orario per cui Rossi aveva un alibi.

Ma la Corte anconetana ha ritenuto che “la diversa valutazione del compendio probatorio” non fosse “frutto di contributi scientifici innovativi e ignoti all’epoca”, ma “una diversa lettura di conoscenze già presenti in ambito scientifico”. Rigettando così l’istanza di revisione.

Con grande amarezza dell’avvocato Bordoni: “Il tema posto dalla difesa è stato ignorato e non affrontato”, commenta, anticipando di non arrendersi nella battaglia per provare l’innocenza di Andrea Rossi.