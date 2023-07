Omidicio di Gaggio Montano La richiesta del pm per Ferrari: "Condannatelo all’ergastolo"

di Chiara Caravelli

Una requisitoria durata circa tre ore nella quale la Procura – il pm titolare del fascicolo è Antonello Gustapane – ha ripercorso e analizzato tutti i passaggi del caso Chinni. Poi la richiesta davanti ai giudici della Corte d’Assise: ergastolo per Fabio Enrico Ferrari. L’uomo, 72 anni, è accusato di aver ucciso la cugina, Natalia Chinni, insegnante di inglese in pensione, anche lei settantaduenne e sua vicina di casa a Santa Maria Villiana, frazione di Gaggio Montano, nell’Appennino bolognese, il 29 ottobre 2021. Secondo l’accusa, Ferrari, difeso dagli avvocati Franco Oliva e Angelita Tocci, avrebbe ammazzato la cugina con sette colpi di fucile a pallettoni (l’arma non è mai stata ritrovata), sparati a distanza ravvicinata, al culmine di una lite di vicinato mentre la donna era china e intenta a riparare la recinzione che divideva i rispettivi cortili. La prof, però, non morì sul colpo: riuscì a trascinarsi fino alla sua auto e prendere il cellulare per chiedere aiuto. Quindi salì in casa, dove però si accasciò perdendo i sensi non riuscendo mai più a riprendersi. A trovarla fu il figlio che, sentito in aula, aveva raccontato la scena: "Era come in un film dell’orrore: lei era a terra, con gli occhi sgranati. Quando i carabinieri hanno dissequestrato la casa, poco prima di Natale 2021, il sangue era ancora lì, sul pavimento. La sagoma di mamma. Per mesi io e papà non abbiamo avuto il coraggio di ripulirla, l’abbiamo coperta con un lenzuolo. Poi, a febbraio ci siamo decisi: due passate di mocio ed è sparito tutto".

Ferrari, ex cacciatore, è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi e deve rispondere anche di detenzione illegale di armi e munizioni in concorso con la moglie, Loredana Bicocchi. La donna è stata condannata nei mesi scorsi a un anno e quattro mesi in abbreviato.

Nella requisitoria davanti alla Corte presieduta da Pier Luigi Di Bari, la Procura ha sottolineato come le circostanze riferite da Ferrari in interrogatorio siano state smentite dalle indagini, sia per il rapporto con la vittima, che per la ricostruzione degli spostamenti nelle ore del delitto. Dopo il pm, è stata la volta dell’avvocato di parte civile (costituiti il figlio, il marito e la sorella della vittima), Mario Bonati.

I rapporti tra Natalia e il cugino erano molto tesi, tanto che lei, in un messaggio alla sorella, aveva definito Ferrari "pazzo e vendicativo". I due erano in lite da anni, tanto da finire in un tribunale civile, per questioni legate al confine tra le loro due proprietà ma anche a causa della "passione smodata" di Ferrari per la caccia che lo portava a pasturare (cioè attrarre con lo spargimento di mangime) i cinghiali vicino alle case. Nella prossima udienza prenderanno la parola gli avvocati della difesa, poi bisognerà aspettare la sentenza, che arriverà probabilmente il 19 luglio.