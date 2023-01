Omma, l’occhio di Nadj "Un viaggio in scena"

É un punto di riferimento per la danza europea contemporanea e l’Ert in questi giorni gli sta dedicando due eventi nell’ambito del focus sulla drammaturgia fisica Carne curato da Michela Lucenti. È Josef Nadj, coreografo, danzatore, artista visivo ungherese (ma francese d’adozione) che – dopo il progetto fotografico e performativo Mnémosyne andato in scena all’Arena del Sole da martedì a ieri –, stasera torna con Omma in Sala Leo de Berardinis (alle 20.30, e al Bonci di Cesena domenica alle 16). Generate in uno spazio creativo tra sogno e realtà, tradizione e modernità, tutte le opere di Nadj testimoniano una sorprendente libertà del gesto e un costante desiderio di sperimentare nuove forme. Omma – termine greco che assume il significato di occhio, ma anche ciò che è visto o guardato– è l’ultimo lavoro che l’artista ha creato insieme a danzatori provenienti da Mali, Senegal, Costa Ivoriana, Burkina Faso e i due Congos, che mettono a confronto una sorprendente freschezza interpretativa con le regole della coreografia europea.

I performer, sempre in scena, formano un corpo plurale in cui ognuno afferma il proprio linguaggio e la propria identità: un movimento come esperienza di scambio, un ipnotico loop tra gruppo e individuo, in cui la danza è intesa come lingua universale nata insieme all’umanità, strumento primordiale capace di farci ritrovare le origini stesse dell’umano. "Riuniamo otto danzatori – spiega Nadj – e con loro ho fatto una sorta di ‘tabula rasa’, possiamo dire che dimentichiamo tutto". L’idea, riflette l’artista, è "costruire una materia che sia allo stesso tempo nuova e vecchia. Per farla vivere, per farla nostra. Per costruire una sorta di nuova comunità che sviluppi un linguaggio proprio".

"Sono sempre stato alla ricerca dei movimenti che erano nascosti in loro, alla ricerca delle intenzioni di fondo. Che sono l’essenza del cuore di un danzatore. Sentiamo di aver fatto un viaggio– conclude il coreografo – e di aver scoperto, o riscoperto, le nostre volontà più sincere come danzatori".