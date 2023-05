Onda Marconi Gran concerto per il decennale

Concerto del decennale oggi alle 17,30 al teatro comunale di Sasso Marconi per l’orchestra giovanile Onda Marconi. Una ricorrenza che sarà celebrata con un "gran concerto" in cui i ragazzi, oltre a presentare le ultime novità firmate Onda Marconi, riproporranno i pezzi eseguiti in occasione della loro prima esibizione, dieci anni fa: nel 2013. In programma quindi troveranno così posto brani strumentali, pop e rock, interpretati dalle diverse sezioni strumentali dell’orchestra (violoncelli, violini, pianoforti, clarinetti e flauti traversi) e dalle voci di tre giovani cantanti. Il risultato? Un’ora e mezza di musica e divertimento assicurate, dicono gli organizzatori che nella scaletta dell’evento (ingresso libero fino a esaurimento posti) hanno previsto anche ospiti a sorpresa, vecchi amici di Onda e un’inedita coppia di conduttori: Danilo Malferrari e Tizio Bononcini.