Ondata di maltempo, la città resiste. Disagi e allagamenti sui Colli

Gli allagamenti ci sono stati, ma molto contenuti. E non si contano i danni provocati dal maltempo, a differenza delle altre volte, compresa l’ultima nell’ottobre del 2024. L’allerta rossa su Bologna città ha fatto paura tra i cittadini solo a pronunciarla. Ma poi nel pratico non ci sono stati grossi disagi, eccetto in poche zone. Dopo la forte pioggia notturna tra giovedì e ieri il picco di piena su rii e torrenti collinari è stato registrato nella prima mattinata. Gli allagamenti si sono visti in alcune strade collinari come via di Barbiano (chiusa solo per i mezzi a due ruote), via Torriane e via del Meloncello. Sul posto è arrivata la polizia locale per presidiare la situazione.

Poi, il miglioramento del meteo nella mattinata, con i quartieri di Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto-Saragozza, Santo Stefano e Savena, quelli allarmati dal Comune dopo l’ordinanza di evacuazione dei piani terra e dei seminterrati, che non hanno registrato problemi. La Protezione civile e i Vigili del Fuoco sono stati sull’attenti per l’intera giornata con la situazione che però è rimasta sotto controllo. Tanto che il sindaco Matteo Lepore già nel primo pomeriggio ha comunicato la ripresa dell’attività didattica e la riapertura delle scuole per oggi. Stessa cosa per centri sportivi, piscine, cimiteri e mercati. Resta però il divieto di accesso a parchi e aree verdi cittadini e collinari per verificare i terreni e i possibili smottamenti. Così come è rimasta in vigore l’ordinanza, fino a stamattina alle 7, di non recarsi in garage, seminterrati e piani terra, predisponendo le evacuazioni.

L’avviso è arrivato dopo l’incontro che c’è stato in Prefettura tra il Prefetto, la Regione, i Comuni, le forze dell’ordine, il 118, l’Arpae e la Protezione civile. Verso le 16.30 ecco di nuovo la pioggia battente sulla città. Infatti, per tutta la giornata di ieri è rimasta l’allerta rossa sia nella pianura che nella collina e montagna Bolognese. Si sono giocate però le semifinali di Coppa Italia di basket, serie A2, al Paladozza. Per oggi invece, con la perturbazione che si è spostata maggiormente sulla costa, la montagna e la collina sono scese a livello arancione, mentre la pianura rimane in allerta rossa. Sono previsti infatti, fa sapere l’Arpae, superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra del fiume Reno. In autostrada è stata annullata la chiusura di un tratto. Limitati quindi i disagi. Ma come ribadito da alcuni residenti delle aree più a rischio della città, ogni volta che piove forte la paura rimane. Ripensando a quanto accaduto in passato.

