’Onfalos’: festival riservato ai più giovani

Da oggi a venerdì Laminarie, al Pilastro, presenta la XII edizione del festival ’Onfalos. Infanzia al centro’, esperienze con l’arte contemporanea per bambini e adolescenti. Nei tre giorni alle 15,30 a Dom sarà presentato il cortometraggio ’Fuliggine, fuliggine dove vai?’; Laminarie oggi alle 18, e il 18 e 19 alle 15 presenterà ’Nannerl’, spettacolo di nuova produzione per ragazzi e ragazze ispirato dalla vicenda della sorella di Mozart con Donatella Allegro e Cristiana Raggi (prenotazione consigliata). Fra le altre attività, anche un laboratorio sulle api e i fiori che culminerà nella creazione di un ’Hotel per gli insetti’ nel parco del Polo Panzini.