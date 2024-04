Onore a vittime e soccorritori. Minuto di silenzio in Consiglio

"Parlerò con il presidente Stefano Bonaccini: sicuramente ci sarà un momento di cordoglio ufficiale, ma ne parleremo successivamente". Queste le parole con cui la vicepresidente della Regione e assessora alla Protezione civile, Irene Priolo risponde a una domanda sul tema nel corso del punto stampa sulla situazione della centrale idroelettrica sul lago di Suviana dove, martedì, si è verificato il disastro che è costato la vita a sette lavoratori. "Oggi – commenta Priolo – è il giorno del dolore, in cui forse finisce un’agonia per i familiari delle vittime". La vice di Bonaccini non manca di "portare il ringraziamento della Regione a tutti coloro che sono stati impegnati nei soccorsi". In apertura della seduta del Consiglio comunale di ieri, la presidente Maria Caterina Manca ha ricordato le vittime della strage di Suviana. Al termine il Consigli ha osservato un minuto di silenzio.

Una onorificenza ai Vigili del fuoco e alle Forze dell’ordine impegnati nei soccorsi alla centrale idroelettrica che potrebbe conferire il sindaco della Città metropolitana, Matteo Lepore. E uno specifico patto per la sicurezza in Emilia-Romagna sul modello del patto per il lavoro e il clima già adottato e sperimentato dalla Regione. Sono le due proposte lanciate al convegno dei ‘Popolari’ sotto le Due torri. Un incontro che doveva riflettere proprio sul tema del lavoro e che si è trovato a farlo nel pieno della tragedia della centrale. Ed ecco allora le idee emerse dalle parole di Alessandro Alberani, attuale direttore della Logistica etica all’Interporto di Bologna ed ex segretario della Cisl di Bologna: "Serve un grande patto sociale per la sicurezza. Come è stato fatto per il patto sul lavoro e per il clima, chiediamo alla Regione di convocare tutte le parti sociali politiche in modo unitario per scrivere un nuovo patto sociale sulla sicurezza. Lasciando perdere le divisioni", ha evidenziato Alberani nel giorno della ‘distanza’ tra Cgil e Cisl sulla mobilitazione per la sicurezza.