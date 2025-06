Bologna, cerimonia di consegna onorificenze al Merito della Repubblica e neo Maestri del Lavoro. I premiati

Bologna, 2 giungo 2025 – “La Costituzione affida a ciascun cittadino il compito di rafforzare la coesione sociale, un dovere che nasce dall’articolo 4: ognuno di noi è chiamato a contribuire al progresso materiale e spirituale della comunità. Oggi, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, premiamo i cittadini che hanno svolto pienamente questo compito”.

Con queste parole il prefetto di Bologna, Enrico Ricci, ha aperto la cerimonia ufficiale (foto) di consegna delle ventisette onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dei ventuno attestati ai neo Maestri del Lavoro della provincia di Bologna.

"Merito e Repubblica sono due concetti strettamente connessi. Le onorificenze che conferiamo oggi si fondano sul merito — non sull’appartenenza sociale o sulla ricchezza — e riconoscono il valore e il lavoro svolto da questi nostri concittadini”, prosegue il prefetto.

Alla presenza delle autorità, dei rappresentanti dei Comuni coinvolti e del questore di Bologna, Antonio Sbordone, hanno ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana: Gianluigi Magri, Cavaliere di Gran Croce, già sottosegretario di Stato all’Economia e alla Difesa, laureato in Medicina, specialista in Cardiologia e medicina interna, responsabile aziendale per le Malattie rare presso il Policlinico Sant’Orsola, ha collaborato con l’Oms, il ministero della Salute, il Cnr, firmando numerose pubblicazioni scientifiche.

Sono stati nominati invece Commendatori Fabrizio Mari, già comandante dei carabinieri forestali, distintosi per l’impegno durante l'alluvione di maggio 2023 e Alessandro Todeschini, dirigente dell'archivio notarile di Bologna per il ministero della Giustizia.

É stata onorata del titolo di Ufficiale: Adele Fusilli.

Inoltre, sono stati Insigniti del titolo di Cavaliere: Domenico Arato, Giovanni Bettini, Loredana Bongermino, Gianarturo Borsari (già insignito della Turrita d’Argento per meriti culturali), Giuseppe Cipolla, Alessandro Coccia, Luca Fanciulli, Alessandro Gasbarrini,Federico Greco, Monia Guarino, Massimo Iafano, Saverio Lauriola, Nicoletta Marcolin, Ernesto Marino, Lorenzo Parma, Carmela Petroni, Bruno Pironti, Francesco Santoro,Mario Santoro, Nadia Sapori, Raffaele Savioli, Claudio Tedeschi, Marco Violi.

La cerimonia è proseguita con un momento dedicato ai Maestri del Lavoro, che il 1 maggio avevano già ricevuto la stella al merito e a cui ieri è stato consegnato l'attestato: Giovanna Adinolfi, Luigi Balducci, Rita Brighenti, Anna Rita Cecolini, Gabriele Chiesa, Antonio Consolante, Mila Fabbri, Francesca Laffi, Beata Lazzarini, Susanna Lini, Carla Maggiolo, Alessandro Musso, Franco Musolesi, Beatrice Parenti, Massimo Pecorari, Sabrina Santagiuliana, Maria Grazia Venturoli, Marco Valeri, Andrea Trebbi, Cristina Zaccherini, Giuseppe Zambelli.