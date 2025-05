Open day ai nidi dell’infanzia. Ecco come prenotare la visita

Sono aperte le prenotazioni per partecipare all’open day dei nidi d’infanzia comunali e convenzionati del Comune che si svolgerà per tutte le strutture sabato 10 maggio dalle ore 9 alle 12.

Per l’open day dei nidi comunali Girotondo di Castel San Pietro (via Di Vittorio 28/A) e Arcobaleno di Osteria Grande (via Serotti 8), bisogna prenotare l’appuntamento telefonando al numero 051 6954172.

Per il nido paritario convenzionato Don Luciano Sarti (via Palestro 38/A) l’appuntamento si prenota telefonando al numero 051 944590.

Per il nido convenzionato La Casa di Mamma Oca (via Conventino 1531, Castel San Pietro), l’accesso all’open day è libero.

Per il nido Sacro Cuore in fase di convenzionamento (via Stradelli Guelfi 1560, Poggio Grande) bisogna prenotare telefonando al numero 051 949096.