Open day in piscina con Aquasport

Dopo la riapertura della piscina comunale di Castel San Pietro con la nuova gestione a cura della società sportiva Aquasport, nella mattina di ieri l’impianto sportivo ha accolto famiglie, sportivi e appassionati nuotatori con un open day gratuito. Inoltre, per festeggiare la riapertura, nel corso della mattinata c’è stata la visita di una folta delegazione dell’amministrazione comunale. A fare gli auguri di buon lavoro al presidente di Aquasport Fabrizio Rossi, c’erano il vicesindaco Andrea Bondi, il presidente del Consiglio comunale Tomas Cenni, la consigliera regionale Francesca Marchetti, l’assessora Barbara Mezzetti, i consiglieri comunali Andrea Dall’Olio delegato allo sport, Elisabetta Carati e Michele Bonetti, oltre alla responsabile dell’Ufficio Sport comunale Dorotea La Faci. Per tutta la settimana prossima, la piscina comunale di Castel San Pietro Terme sarà aperta con orario provvisorio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato 9-13. Le tariffe di ingresso per il nuoto libero sono: biglietto intero 7,50 euro, ridotto 5 euro, bambini fino a 6 anni compresi gratuito.