Open day nei nidi dell’Unione

Open day nido dell’Unione Reno Galliera 2023: a marzo i nidi dell’unione si apriranno alle visite delle famiglie. Si parte a Castello d’Argile al Pollicino, in via della costituzione 5 il 1° marzo alle 17.30. A Castel Maggiore appuntamento al nido Gatto Talete, in via Ungaretti 3 e all’Anatroccolo, via Einaudi 20, il 6 marzo nella fascia oraria 17,30-19. Si prosegue al Trenino Blu di via lame 103 a Trebbo di Reno l’8 marzo alle ore 17.30 con l’assessore Paolo Gurgone, le educatrici e la coordinatrice pedagogica.