Open Day Passaporti, disponibili quattrocento posti Documenti pronti in tempi brevi e senza prenotazione

Per rispondere alle richieste della cittadinanza, il primo novembre, l’Ufficio Passaporti effettuerà una giornata dedicata esclusivamente alla ricezione delle istanze di rilascio passaporto, indipendentemente dal possesso di appuntamento online. L’ufficio sarà aperto dalle 8,30 alle 17,30, con il rilascio di "un massimo di 400 numeri progressivi, aventi valore di prenotazione". Potrà accedere all’Ufficio: "l’utenza che, in possesso di prenotazione online, dimostri l’urgenza di rilascio di titolo di viaggio in tempi brevi" oltre a "tutti coloro che abbiano riscontrato un’oggettiva impossibilità di prenotarsi online, nel limite dei 400 posti prefissati". I cittadini che si presenteranno agli sportelli privi della prenotazione online stampata (categoria A), dovranno avere al seguito, in formato cartaceo, tutta la documentazione necessaria, reperibile sul sito della polizia.