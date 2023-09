’Open day’ per i gruppi degli Scout

Con una messa in ricordo del fondatore del gruppo, Michele Grossi, ad un anno dalla morte, domenica a Monte San Giovanni di Monte San Pietro sono riprese le attività del gruppo degli Scout d’Europa cattolici. Il via alla stagione autunnale sarà sabato prossimo quando presso la chiesa parrocchiale di Monte San Giovanni si svolgerà lo Scout Day: giochi, attività canti e tutto quello che serve per conoscere da vicino il mondo dello scoutismo, aperto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni. Una sorta di ‘open day’ nei quali i responsabili incontrano anche i genitori ed illustrano le modalità di incontro, formazione e impegni relativi ai diversi gruppi divisi per età: gli Esploratori e le Guide (12-16 anni) si trovano abitualmente a Monte San Giovanni mentre i Lupetti e le Coccinelle (8-11 anni) a Zola, presso la chiesa di S.Tomaso di via Tasso.