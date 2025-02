Open day Unibo, due giornate online per conoscere tutti i corsi

Bologna, 18 febbraio 2025 – Largo ai giovani (e non solo) nella giornata online per l’orientamento martedì 25 e mercoledì 26 febbraio: un’occasione per scoprire l’offerta formativa dell’università di Bologna, la più antica d’Europa e avere tutte le informazioni su corsi accademici e prove di ammissione.

Particolare attenzione sarà rivolta all’esperienza all’estero, come opportunità di crescita che l’Alma Mater offre in numeri molto più alti di tutti gli altri Atenei italiani.

Mercoledì 26 febbraio il focus si sposterà sulle lauree magistrali: chi ha già intrapreso un percorso universitario di primo livello, o lo ha già concluso, scoprirà le strategie per la scelta dei corsi di secondo livello o come redigere la tesi di laurea (dalla ricerca della bibliografia alla gestione dello stress). Nella stessa giornata è previsto un incontro specifico per presentare i corsi di dottorato.

Come registrarsi all’evento

Nel corso delle due giornate, accessibili previa registrazione sul sito open.unibo.it, saranno illustrate le misure che l’Università di Bologna mette in campo per garantire la massima equità e la massima inclusione: borse di studio e agevolazioni economiche, servizi mirati a supportare le persone con disabilità e DSA e a contrastare la violenza di genere, oltre a soluzioni volte a conciliare lo studio con il lavoro e con la carriera sportiva. Le piattaforme saranno accessibili già a partire da martedì 18 febbraio: gli studenti potranno navigare l’offerta formativa, consultare video e materiali relativi ai corsi di studio, mettere in calendario gli appuntamenti più interessanti previsti nelle due giornate.

Open day in presenza questa primavera

In primavera l'appuntamento è in presenza: due settimane - dal 31 marzo al 4 aprile e dal 9 al 13 giugno - durante le quali i curiosi vivranno a Bologna un pomeriggio da universitari, grazie a momenti di accoglienza e confronto ed esperienze immersive. Docenti e studenti introdurranno le future matricole nell’atmosfera dell’Ateneo, illustrandone i corsi di studio e svelandone luoghi e storia: visite guidate negli spazi dei dipartimenti, dai laboratori alle biblioteche, saranno affiancate da incontri tematici nelle aule per scoprire i più innovativi risultati della ricerca. Contemporaneamente laboratori, workshop, simulazioni e percorsi interattivi mostreranno concretamente cosa significa studiare e lavorare in uno specifico ambito.

Provare sul campo le varie facoltà

Le ragazze e i ragazzi potranno ad esempio costruire un circuito elettrico, analizzare un reperto archeologico, simulare un processo giuridico, o ancora progettare un’app, disegnare una struttura architettonica e scrivere un articolo scientifico.

L’università è un percorso di vita, oltre che di studi, volto a sviluppare capacità di interazione e attitudine alla collaborazione: per questo le due settimane in presenza saranno animate da momenti conviviali, quiz a squadre, giochi tematici e dibattiti con studentesse e studenti Unibo per condividere esperienze e aspettative.

Per rendere il sapere sempre più accessibile, sono previste postazioni dedicate ai corsi di studio dove docenti e personale dell’Alma Mater risponderanno alle domande dei partecipanti, mentre simulazioni di colloqui e test d’ingresso permetteranno di familiarizzare con queste tipologie di prove, risolvendo dubbi e incertezze.