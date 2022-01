Bologna, 8 gennaio 2022 - Lunedì l'Emilia Romagna entra in zona gialla, sempre lundì entrano in vigore le prime restrizioni del nuovo decreto che cambia molte regole. E da mercoledì 12 torna il camper vaccinale in piazza Maggiore. La clinica mmobile, messa a disposizione dell’Ausl dal Gruppo Coesia, sarà a disposizione cei giovani dai 5 ai 20 anni non ancora vaccinati

La clinica mobile sarà operativa ogni giorno dalle 15 alle 19 e stazionerà davanti a Palazzo d’Accursio per tutto il mese di gennaio per offrire la prima dose di vaccinazione anti-covid ai bambini dai 5 anni in su e a tutti gli studenti non ancora vaccinati fino ai 20 anni compresi.

Disponibili 200 dosi al giorno, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione per residenti e domiciliati nel territorio dell’Azienda USL di Bologna.

Quest'estate, durante le giornate di open day sono sono state vaccinate oltre 6mila persone. Per evitare attese al freddo, il Comune allestirà due tensostrutture di 16 metri quadratil’una, dotate di riscaldamento, per l’osservazione post-vaccinale.

Si ricorda che per la vaccinazione dei minori è necessario che sia presente un genitore che abbia il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori con la modulistica occorrente, disponibile online sul sito web ausl.bologna.it o a questo indirizzo.