Open-Up in campo per i giovani. Sport, solidarietà e tanta cultura. Tutti i progetti realizzati in 3 anni

Si è concluso nel 2024 il progetto triennale ‘Open-Up’ finanziato dalla Regione col supporto dei dieci Comuni del Circondario nell’ambito delle politiche giovanili. Il percorso ha avuto come obiettivo principale la creazione di una rete di partecipazione giovanile, elaborata anno dopo anno, a partire dai desideri, dalle aspirazioni e dalle necessità espresse dai ragazzi attraverso una consultazione mirata.

La Conferenza delle politiche giovanili del nuovo circondario imolese, coordinata dalla sindaca delegata Beatrice Poli, ha promosso un ricco programma di attività finalizzato a favorire inclusione e coesione sociale. La cooperativa Officina Immaginata, invece, ha accompagnato i giovani attraverso il lavoro di prossimità e ha creato occasioni di confronto nei loro luoghi di aggregazione con gruppi formali e informali. Tante le iniziative portate avanti in collaborazione con le amministrazioni locali e in co-progettazione con realtà già attive sul territorio. Una su tutte: l’ampliamento degli spazi di aggregazione giovanile per ospitare eventi culturali, musicali e sportivi.

Il format ha fatto tappa in ogni Comune della zona: dal torneo di calcetto saponato ‘Wet and Tonic’ andato in scena a Codrignano al riempi tutto del BocciaFest in quel di Casalfiumanese. Ma anche l’evento solidale ‘Babbo Natale in trattore’ a Fontanelice, per portare i regali ai bimbi ricoverati in pediatria a Imola, e il documentario ‘La gente delle castagne’ per raccontare le tradizioni di Castel del Rio. Per non parlare di ‘RuggiTO Sport’ a Dozza, tra musica, sport, benessere e food truck, della promozione dell’Hub Stazione di Medicina e di ‘Radici e Movimento’ a Mordano.

"Queste iniziative hanno contribuito a rafforzare il legame tra i giovani e il territorio stimolando una partecipazione attiva e inclusiva – ha detto Poli –. ‘Open-Up’ ha rappresentato un’esperienza significativa, condivisa dai dieci enti che compongono l’unione circondariale, per la valorizzazione della partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica. Un modo originale per promuovere trasparenza, dialogo e coinvolgimento civico".

Non solo: "Gli incontri, i dibattiti e le occasioni di confronto hanno stimolato una maggiore consapevolezza nei ragazzi. Una rete più forte di giovani impegnati nella costruzione di una società informata, partecipativa e aperta al cambiamento. Ora siamo pronti, tenendo conto del percorso fatto, ad aprire una nuova fase di lavoro".