Opera d’arte collettiva in piazza. Una tela lunga cento metri per ricordare le vittime del virus

Una tela lunga 100 metri per ricordare le vittime del Covid. Sarà questa l’iniziativa che il Comune organizzerà il 18 marzo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia e, in particolare, per i ricordare i 4.488 bolognesi morti a causa del virus. Un’opera d’arte collettiva per mantenere vivo il ricordo delle persone scomparse e anche per sottolineare l’impegno di istituzioni e associazioni durante quegli anni difficili. Il programma delle iniziative è stato presentato ieri a Palazzo D’Accursio.

"Bisogna mantenere viva la memoria delle vittime, ma contestualmente anche del lavoro comune fatto tra istituzioni e professionisti sanitari – spiega al Bilancio Roberta Li Calzi –. Non dimentichiamo quello che abbiamo passato e come lo abbiamo affrontato".

Le iniziative si svilupperanno in realtà su tre giorni, dal 16 al 18 marzo. Si partirà domenica, dalle 9 alle 18, in Piazza Maggiore, quando rappresentanti delle istituzioni, operatori sanitari, militari, volontari delle associazioni, parenti delle vittime e tutta la cittadinanza saranno invitati a scrivere i nomi delle vittime su lenzuola provenienti dagli ospedali cittadini. Man mano che verranno riempite con i nomi, le lenzuola saranno cucite insieme sul posto. Sullo sfondo avranno visi stilizzati, realizzati dall’Atelier del Fienile diretto da Trap, a testimoniare l’umanità colpita dal virus.

A fare da cornice alla giornata, testimonianze e letture intervallate da musica classica dal vivo. E sarà proprio durante la Giornata nazionale di martedì 18 marzo, alle 16, che l’opera d’arte verrà distesa dalla Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio fino al Crescentone. Alle 17, poi, interverrà il sindaco Matteo Lepore. La giornata si concluderà con le note della fisarmonica di Giuliano Tedeschi.

"Il ricordo è un modo per onorare chi non c’è più e chi ha affrontato un periodo di difficoltà – dice Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica Azienda Usl – Purtroppo momenti del genere possono ritornare e bisogna essere preparati. Noi, come tutti i comparti della sanità, ci stiamo preparando per ogni evenienza".

"Il ricordo va anche a tutti gli operatori che da infermieri o dottori sono passati a pazienti e alcuni di loro non ce l’hanno fatta", aggiunge Stefano Durante, direttore assistenziale del Policlinico Sant’Orsola.

Roberto Pignoni, della Croce Rossa, ha invece presentato l’incontro dal titolo ‘La salute ci rende liberi’ che si terrà lunedì 17 marzo, nella sede di via del Cane 9: parteciperanno la professoressa Ilaria Capua, virologa e ricercatrice scientifica, e la professoressa Maria Paola Landini, microbiologa e virologa, assieme al moderatore Gigi Riva. Durante l’incontro si approfondirà l’importanza di prevenzione e difesa contro ogni tipo di virus.

Al termine della presentazione delle iniziative, ieri mattina in Comune, sono stati scritti sulla tela i primi nomi delle vittime.

Jasmine Catanese