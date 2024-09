’Opera Tulle’, la nuova collezione di Buccellati in mostra

La bellezza, l’eleganza e lo stile si fondono nei gioielli e negli argenti Buccellati, che vivono e vivranno sempre una storia di eccellenza. In questi giorni da Silver & Silver (via de’ Fusari 6 A) è stata presentata la nuova collezione del brand, Opera Tulle. Buccellati ha una distribuzione estremamente raffinata che conta circa 250 punti vendita nel mondo; Silver & Silver fa parte di questo network, ricoprendo il ruolo di concessionario ufficiale per Bologna. Oggetti preziosi eseguiti a mano hanno accolto il folto pubblico presente, che ha ammirato i gioielli realizzati con la tipica lavorazione, tulle raggiera, caratteristica fattura di Buccellati: bracciali in oro di tre colori lavorati con la incisione tipica del marchio per renderli lucenti, anelli in brillanti, ma anche fedine che fanno pendant con colliers e ciondoli. Poi orologi unici, orecchini e girocolli, gioielli raffinati, ma con quel che di minimalista che piace tanto ai giovani.

I preziosi esposti sono incisi a mano e questo artigianato d’arte è la caratteristica da sempre della produzione Buccellati, che richiama il gusto classico contemporaneo. Il pubblico ha molto apprezzato la collezione che si apre a una larga utenza, con un range di prezzo più accessibile.

Ovviamente per mantenere questa tradizione orafa c’era bisogno di una scuola che insegnasse ai giovani questa arte. Così Buccellati, in accordo con la scuola orafa Ambrosiana di Milano, vi ha inserito un modulo specifico dedicato all’incisione, dopo di che si è creato un percorso formativo per gli studenti, cioè uno stage in azienda retribuito. Molto significativi restano sempre gli oggetti d’arredo in argento riconoscibili per i temi che si ispirano alla natura. Buccellati è nata a Milano nel 1919 come azienda familiare, ora fa parte del gruppo Richmond, ma ancora oggi la famiglia Buccellati ha ruoli manageriali: infatti, Andrea Buccellati è presidente, la sorella Maria Cristina è a capo della comunicazione, il cugino Luca si occupa di eventi del marchio in tutto il mondo. Con loro siamo alla terza generazione, ma è già in azione la quarta con Lucrezia che fa parte del team creativo insieme al papà Andrea. L’esposizione da Silver precede il Buccellati Golf Trophy al Golf Club Bologna, in programma oggi.