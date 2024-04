Operaio addetto alle pulizie disponibile anche domenica

Per impresa di pulizie siamo alla ricerca di un/una addetto/a alle pulizie, che svolga attività di pulizia negli stabili. È necessario che i candidati siano residenti ad Alto Reno Terme o nei comuni immediatamente limitrofi. È indispensabile il possesso della patente B ed essere automunito/a. Contratto: CCNL Pulizie Artigianato, inquadramento operaio, assunzione a tempo determinato della durata iniziale di 4/5 mesi.

Orario: part-time 16 ore settimanali, con orario spezzato da definire con i candidati. Si richiede disponibilità a lavorare 2 ore la domenica pomeriggio a settimane alterne.

Per candidarsi: Dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.