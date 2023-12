Operaio colpito da infarto salvato dai vigili

Sono arrivati ancora prima dell’ambulanza, e grazie alla loro formazione, lo hanno tenuto in vita fino all’arrivo dei sanitari. Protagonisti di questa vicenda gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro che, l’altro pomeriggio, hanno praticato il massaggio cardiaco a un 56enne colpito da malore. Erano le 17.41 quando la pattuglia della Locale ha ricevuto una segnalazione tramite l’app Dae Responder, che localizza gli arresti cardio circolatori e la necessità di un defibrillatore. In via Cà Ricchi, infatti, il dipendente di un’azienda era collassato mentre caricava un furgoncino davanti agli occhi dei colleghi che hanno chiamato i soccorsi. Gli agenti si sono precipitati al Comando di via Salvo d’Acquisto, hanno recuperato il defibrillatore a loro disposizione e si sono recati sull’emergenza. Al loro arrivo l’uomo era a terra e le piastre erano inutilizzabili perchè non avvertivano alcun ritmo cardiaco.

"Qualche minuto in più e non avremmo potuto fare niente per lui: non aveva battito - racconta l’equipaggio -. Gli abbiamo praticato due cicli di massaggio cardiaco in attesa che, dopo una quindicina di minuti, arrivasse l’ambulanza e per fortuna che, prima di noi, già un collega dell’uomo aveva praticato il massaggio. In questi casi il tempismo è tutto".

Dell’accaduto parlano il comandante della Locale Manara e l’assessore alla Sicurezza Sara Bonafè: "Siamo orgogliosi per la prontezza e determinazione dei colleghi che hanno effettuato la rianimazione prima dell’arrivo dell’ambulanza. È la dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione, declinando il tema della sicurezza ad ampio spettro. Stiamo procedendo con i corsi annuali di formazioneaggiornamento per tutto il personale pubblico, per la prima volta aperto anche agli amministratori, attraverso il personale di Polizia Locale. Il comando ha a disposizione due defibrillatori posizionati sui veicoli di servizio ed è questa una scelta strategica: i nostri agenti presidiano il territorio ogni giorno e la loro formazione e preparazione diventa pertanto preziosissima in caso sia necessario intervenire su un arresto cardiaco".

Zoe Pederzini