Operaio in attività dal mese di novembre

Un operaioo un’operaia con contratto di lavoro da apprendistato. Riferimento 98162023, l’offerta scade il prossimo 28 settembre e arriva dall’azienda NRF S.R.L. situata a Sasso Marconi. La risorsa svolgerà compiti manuali e lavorerà anche su macchine a controllo numerico. Il luogo di lavoro dista 5 minuti a piedi dalla stazione dei treni, è quindi facilmente raggiungibile, anche se non si è in possesso di patente di guida. Non è necessaria precedente

esperienza nella mansione. Gradite competenze digitali di base, in particolare Word e Excel e la

conoscenza di sistemi di disegno eo taglio.

Annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Luogo di lavoro: Sasso Marconi (Bologna). Data presunta dell’avvio del rapporto di lavoro: primo novembre 2023. Orario di lavoro full time: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.