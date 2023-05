Operaio metalmeccanico per rettifiche su piani

Un operaioa metalmeccanicoa è richiesto a Zola Predosa. La persona si occuperà di operare su macchine per rettifica piani con utilizzo di strumenti di misura, come calibro e micrometro. Si richiede quindi la conoscenza di strumenti di misura, sia per precedente esperienza nella mansione, sia per formazione scolastica anche senza esperienza lavorativa. È indispensabile il possesso della patente B ed essere automunitoa. Contratto: tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione. CCNL: Metalmeccanica industria Federmeccanica. Data di assunzione prevista: 5 giugno 2023. Orario: full time, con possibilità di turno dalle 14 alle 22 in base alle necessità di consegna del materiale. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro perTe (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.