Operaio morto all’aeroporto di Bologna, Filca-Cisl: “Telecamere e sensori”

Bologna, 15 settembre 2023 – Mauro Venulejo, segretario generale degli edili dell'Emilia-Romagna (Filca-Cisl), poche ore dopo la morte in aeroporto di Alfredo Morgese, commenta la tragedia dell’operaio schiacciato da un mezzo della ditta per cui stava lavorando. Nel mare magnum di leggi, regole e normative, per Venulejo resta una priorità: telecamere e sensori di sicurezza.

“Noi lo ripetiamo da tempo - puntualizza Venulejo -: ci sono degli accorgimenti tecnologici che devono essere obbligatori all’interno dei cantieri. Parlo di telecamere, sensori di sicurezza, e tutti gli strumenti che possono contribuire a evitare queste tragedie”. E, mentre “resta in attesa di capire meglio la dinamica, affidandosi agli organi di polizia e magistratura”, ripete: “C’è un problema serio e importante legato alla sicurezza: ci sono troppe morti”.

Mauro Venulejo (Filca-Cisl)

Cos’è opportuno fare?

“Ci sono moltissime cose da fare e passi da percorrere, passi che siamo obbligati a percorrere. Poi rimane il dolore e la costernazione per un evento tragico di questa natura, perché non si può uscire di casa per andare a lavorare e morire. Il lavoro è vita”.

La tecnologia può aiutare?

“Aiuta già. Telecamere, sensori, tutti gli strumenti che possono garantire una tutela devono essere obbligatori nei cantieri e sul luogo di lavoro. Noi lo ripetiamo da tempo e non smetteremo di farlo”.

Poi, che altro?

“È chiaro che è molto importante la formazione, così come l’utilizzo del contratto del settore edilizio. Ci sono percorsi di formazioni per chi entra per la prima volta in cantiere e altri corsi. Inoltre, serve potenziare le Rsu e le Rst: sono figure fondamentali”.

Tutte azioni per compiere un passo avanti e invertire questo trend che continua a raccontare di troppi morti sul lavoro?

“Penso sia utile anche pensare di qualificare le imprese con un sistema di premialità. Servo un processo che riconosca quelle aziende virtuose, quando si parla di formazione e sicurezza. Che valorizzi quelle che investono. E deve essere un parametro importante anche per l’assegnazione di appalti”.

Le sigla sindacali, intanto, hanno annunciato uno sciopero di quattro ore per lunedì 18 settembre, quando si fermeranno anche tutti i settori lavorativi della città, sia pubblici e privati, per due ore a partire dalle 10, cioè in concomitanza con il presidio in aeroporto.