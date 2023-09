Incidente sul lavoro oggi, operaio muore schiacciato all’aeroporto Marconi di Bologna

Bologna, 14 settembre 2023 - Tragico incidente sul lavoro nella notte all’aeroporto Marconi di Bologna: un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista è rimasto schiacciato da un mezzo della sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni, era italiano e aveva 52 anni; lavorava per un'azienda di Modena.

Sul posto la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la Medicina del lavoro, per i rilievi. Non è ancora chiaro se l'operaio sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo.

Notizia in aggiornamento