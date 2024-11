Bologna, operaio cade da un traliccio e muore

Sasso Marconi (Bologna), 29 novembre 2024 – Stava lavorando su un traliccio dell’alta tensione. Era solo Giuseppe Schettino, 50 anni, quando è precipitato al suolo. Tecnico di una ditta specializzata in cablaggi, per l’uomo, malgrado i soccorsi e la corsa disperata all’ospedale Maggiore, non c’è stato nulla da fare. Schettino è l’ennesima vittima sul lavoro di un anno terribile per Bologna, una vittima che arriva nel giorno dello sciopero generale, con 30mila persone in piazza a sfilare anche per il diritto alla sicurezza.

Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 11,30 in via Rupe, in località Fontana a Sasso Marconi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, con ambulanza e automedica, e agli ispettori della medicina del lavoro dell’Ausl, Schettino sarebbe caduto mentre era impegnato a lavorare a un paio di metri d’altezza: l’ipotesi è che fosse impegnato nel cablaggio di cavi dell’alta tensione. Almeno questo è quello che si è al momento ricostruito, visto che l’uomo pare si trovasse da solo quando è avvenuto il tragico incidente.

Considerata l’altezza non troppo elevata dalla quale il tecnico è caduto dovrà essere fatta chiarezza su cosa sia effettivamente accaduto in via Rupe: se a causare la morte di Schettino sia stato l’impatto con il suolo oppure se il cinquantenne si sia sentito male. O se, infine, l’incidente possa essere legato a un’improvvisa folgorazione, una scossa elettrica. Schettino era vivo all’arrivo dei soccorsi: è morto poco dopo essere giunto all’ospedale Maggiore.

Adesso i carabinieri dovranno ascoltare i colleghi di lavoro e i titolari della ditta per la quale il tecnico lavorava, oltre a ricostruire, attraverso i rilievi sul luogo dell’incidente, eventuali cause terze che potrebbero aver causato la caduta. E se l’operaio stesse lavorando nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dal tipo di intervento che stava realizzando ieri mattina.

Schettino è l’ennesima vittima sul lavoro di un anno davvero nero per Bologna: ad aprile, nel disastro di Suviana, erano morti sette lavoratori a causa dello scoppio nella centrale idroelettrica; altri due a ottobre hanno perso la vita alla Toyota Mh, anche qui per uno scoppio ancora oggetto di indagine; e un altro operaio, Attilio Franzoni, è morto travolto da un treno, mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano.