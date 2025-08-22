Operaio muore schiacciato dal muletto

Bologna, 22 agosto 2025 – Tragedia sul lavoro, l’altra notte, nella campagne della Bassa a Molinella dove un operaio è morto schiacciato da un muletto. Mazammal Hussain, pachistano di 28 anni, residente ad Argenta, nel Ferraese, era in servizio notturno alla Greenergy di Marmorta, azienda per cui lavorava da tempo. L’operaio era arrivato in Italia nel 2022 e a dicembre si sarebbe sposato. Secondo le prime informazioni, verso le due del mattino il 28enne stava armeggiando con il muletto nell’intento di inforcare alcuni grossi sacchi di concime che si trovavano a un altezza di circa due metri.

A un certo punto, però, qualcosa è andato storto perché quando l’operaio è sceso dal mezzo per sistemare le forche del mezzo in direzione dei sacchi che voleva caricare questo si è mosso, schiacciandolo. Il giovane è morto sul colpo per la frattura dell’osso cervicale. Stando a quanto si apprende al momento, pare che il 28enne si fosse dimenticato di inserire il freno a mano del muletto prima di scendere dal mezzo. Sul posto, avvisati da alcuni colleghi della vittima, sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per l’operaio, e i carabinieri della Compagnia di Molinella. Con loro anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e la Medicina del Lavoro. Non sono state ravvisate anomalie e la causa della morte è risultata evidente, quindi la salma è già stata restituita ai familiari.

Ma il fratello della vittima, Nadeem, che da un anno lavora nella stessa azienda, ai microfoni della Tg regionale della Rai ha espresso i suoi dubbi sull’accaduto: "Quello non è lo stesso muletto che usiamo di solito. Il muletto buono si è rotto e da due giorni stavamo usando l’altro. Normalmente quando ti alzi dal sedile il muletto viene fermato e invece questo no, lui è sceso e il muletto è partito". Quindi, secondo il fratello, Mazammal non sarebbe stato consapevole della mancanza del blocco automatico sul mezzo che stava usando.

Tante le autorità che hanno espresso cordoglio per la tragedia avvenuta. In primis, per la Città metropolitana, il capo di Gabinetto del sindaco e delegato alle Politiche del Lavoro, Stefano Mazzetti: "In attesa che le autorità giudiziarie chiariscano la dinamica dell’evento esprimo prima di tutto profondo dolore e vicinanza ai familiari della giovane vittima. Questo ennesimo episodio conferma che ancora oggi la sicurezza sul lavoro non è garantita, si tratta di una vera emergenza che dovrebbe essere al centro del dibattito nazionale".

A fargli eco, per la Regione, l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia: "Mentre esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia abbiamo il dovere di pretendere più impegno da noi stessi, ma anche dal Governo, che non riesce mai a dare seguito alle promesse fatte in materia di sicurezza". Addolorato il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi: "La comunità tutta si stringe attorno a familiari, amici di Hussain Mazammal, condividendone il lutto e la sofferenza. Allo stesso tempo, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza anche all’azienda Greenergy, coinvolta in questa dolorosa vicenda, poiché tragedie come queste colpiscono profondamente non solo le famiglie, ma anche i luoghi di lavoro e chi vi opera".