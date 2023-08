Operaio precipita per sei metri mentre ristruttura una villetta, è grave

Era quasi l’ora di pranzo, in frazione Madonna di Castenaso nei pressi della via Montanara, quando, in un cantiere edile, è stata sfiorata la tragedia.

Ad un certo punto, infatti, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, un 46enne straniero, operaio della ditta edile che si stava occupando della ristrutturazione di una villetta, è scivolato mentre lavorava sul tetto ed è caduto rovinosamente al suolo. L’uomo, prima di impattare a terra, ha fatto un volo di almeno sei metri. Gli operai della stessa ditta, che stavano lavorando, si sono accorti della caduta dell’operaio e hanno prontamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 dall’ospedale di Budrio con un’ambulanza ed un’automedica. Con loro anche i carabinieri e la Medicina del Lavoro. Sarà, infatti, da chiarire come abbia fatto l’uomo a cadere e se il cantiere fosse in sicurezza. Quel che è certo ad ora è che l’impatto dell’operaio con il pavimento ghiaioso è stato molto forte: l’uomo, infatti, all’arrivo dei soccorsi era privo di sensi, ed ha riportato forti traumi al cranio, al bacino ed al rachide. Il 46enne è stato stabilizzato dai sanitari di Bologna Soccorso ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in codice di media gravità ‘border line’ ovvero tendente ad un codice di massima gravità. Qui è stato preso in carico dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio bolognese dove è stato stabilizzato.

