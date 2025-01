Operaio travolto dal treno. C’è una quarta indagata

Si allarga l’inchiesta sulla morte di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni originario di Formia travolto da un Intercity mentre lavorava sui binari della stazione di San Giorgio di Piano il 4 ottobre scorso. A quanto si apprende, nel fascicolo per omicidio colposo aperto dalla Procura (pm Luca Venturi) sarebbe infatti stata iscritta una nuova persona: una dirigente di Ferrovie, con responsabilità relative alla sicurezza dei lavori in corso sul tratto coinvolto dalla tragedia. La donna è difesa dall’avvocato Gabriele Bordoni, che attualmente non ritiene di esprimersi, limitandosi a rimarcare la compiutezza dell’operato dell’assistita e la sua estraneità al fatto.

Pochi giorni dopo l’incidente, furono iscritte nel registro degli indagati tre persone: due dipendenti di Salcef group, l’azienda romana di manutenzione ferroviaria per cui lavorava Franzini, e uno di Rete ferroviaria italiana. Tutti lavoratori con incarichi di responsabilità nel cantiere e in materia di sicurezza del sito. Ora, a questi si aggiunge una quarta figura. Gli inquirenti – polizia ferroviaria e tecnici dell’Ausl, coordinati dalla Procura – hanno operato su due fronti paralleli per ricostruire cosa sia andato storto alle 4.30 di quel drammatico 4 ottobre: da un lato, hanno approfondito l’organizzazione del cantiere e della sua sicurezza, dall’altro ricostruito i movimenti dei presenti sul posto, anche servendosi di tabulati e celle telefoniche. I lavoratori di Salcef sui binari erano una quindicina; uno di loro era accanto ad Attilio quando questi, attraversando il binario 1, fu colpito e sbalzato via dal treno diretto a Treviso, e solo per un soffio non fu a propria volta coinvolto. La vittima aveva un braccio e una gamba rotti, mentre il resto del corpo era intatto a parte una ferita alla nuca riportata con tutta probabilità nella violenta caduta a terra. Franzini stava attraversando il binario dopo essere andato a recuperare del materiale sul furgone della ditta parcheggiato poco più in là: non era stato l’unico a farlo, nel corso della nottata di lavoro. Lavoro che in quel momento si stava concentrando però su un altro binario, il 3. L’attività era iniziata alle 23.30 e destinata a finire alle 5, appena mezz’ora dopo l’incidente. Dalle ricostruzioni, pare che il fascio dei binari in manutenzione avrebbe dovuto essere inizialmente del tutto chiuso, per poi venire gradualmente riaperto man mano che ci si avvicinava alla fine dell’intervento, con le rotaie tornate percorribili dai treni fisicamente interdette agli operai da uno sbarramento di sicurezza. Sbarramento che però, quel 4 ottobre a San Giorgio di Piano, pare non sia stato installato. Per motivi ancora da accertare.