Operaio travolto dall’Intercity. Quattro indagati verso il processo

Chiuse le indagini sulla morte di Attilio Franzini, originario di Formia, l’operaio 47enne della ditta romana Salcef investito e ucciso da un treno, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano intorno alle 4.30 del 4 ottobre scorso. Sono quattro le persone indagate, con l’accusa di omicidio colposo, dal pm Luca Venturi della Procura di Bologna: si tratta di due dipendenti della ditta Salcef, uno di Rfi, responsabili del cantiere e della sicurezza del sito e una dirigente di Ferrovie. Poco prima dell’incidente, Franzini era impegnato al lavoro insieme ad una quindicina di colleghi della stessa azienda, all’interno del cantiere che interessava l’intero fascio di binari della stazione di San Giorgio.

Le indagini avrebbero accertato come quella notte si diede il via alla riapertura del traffico ferroviario circa un quarto d’ora prima dell’orario previsto, e mentre le persone erano ancora presenti. Nel dettaglio, alle 4.17 è stato dato il via libera e alle 4.29 c’è stato l’investimento. Non è tutto. C’è in più che i lavoratori non sarebbero stati puntualmente avvisati che era stato dato quel via libera. E poi quel binario non avrebbe dovuto essere attraversato: ci sono questioni inerenti il fronte sicurezza su abitudini errate tenute in quel cantiere e si contesta anche che queste abitudini non siano state vietate.

Gli indagati avevano ricevuto gli inviti a comparire per rendere l’interrogatorio, ma, attraverso i loro difensori, hanno comunicato di rinunciare a farlo. Nei prossimi giorni quindi partiranno gli avvisi di chiusura dell’indagine e verranno depositati gli atti. Quella notte, Franzini stava attraversando dopo essere andato a recuperare dell’attrezzatura dal furgone, parcheggiato poco distante, e stava rientrando nel cantiere in cui i colleghi erano al lavoro, sul binario 3. Mentre però i binari 3 e 4, quello cioè interessato ai lavori e quello subito accanto, erano bloccati al transito ferroviario, al binario 1 il treno Intercity notte Roma-Treviso è passato, travolgendolo.

Franzini non è stato centrato dal mezzo: benché un braccio e una gamba fossero rotti, per l’impatto, il resto del corpo era intatto, se non per una ferita alla nuca riportata evidentemente battendo la testa al suolo. Come se all’ultimo avesse cercato di schivare il pericolo. Ora, si cercano risposte per questa tragedia.

