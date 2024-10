Operaio travolto dal treno a Bologna: tre indagati per omicidio colposo

Bologna, 8 ottobre 2024 - Sono tre le persone indagate per l’omicidio colposo di Attilio Franzini, l’operaio di 47 anni travolto da un treno Intercity all’alba di venerdì scorso mentre lavorava sui binari a San Giorgio di Piano. Ieri la Procura ha inviato i primi avvisi di garanzia, ma le indagini continuano per verificare l’esistenza ulteriori eventuali responsabilità per la morte del lavoratore.

Gli indagati saranno interrogati sulla dinamica del sinistro; la Procura ha nel frattempo sequestrato documenti e altro materiale utile a chiarire cosa sia successo in quella tragica mattina.

C’è ancora grande dolore – per ciò che è accaduto – nell’azienda dove lavorava il 47enne trasfertista originario di Formia, dove domenica, tra l’altro, nella chiesa di San Giovanni, si sono svolti i funerali. I colleghi di Attilio Franzini che hanno assistito alla tragedia sarebbero stati per il momento sospesi dall’attività, in modo da potersi riprendere dall’enorme choc.