Operaio ubriaco nel cantiere tram. Ruba le chiavi del furgone e scappa

Doveva lavorare al cantiere del tram di via Riva Reno. E invece si è preso una sbornia colossale. E successivamente, in preda alla rabbia alimentata dall’alcol, ha iniziato a recriminare contro il suo datore di lavoro, accusandolo di dovergli dei soldi e impossessandosi delle chiavi del minivan con cui avrebbe dovuto riportare a casa i suoi colleghi alla fine del turno. L’uomo, un operaio indiano di 37 anni, dipendente di una ditta di Brescia che collabora agli interventi per la realizzazione dei binari, è finito nei guai lunedì pomeriggio, quando il titolare della ditta, allertato dagli altri lavoratori, ha chiamato la polizia. Il trentasettenne, infatti, l’altro giorno era l’autista designato del gruppo di lavoratori. Un ruolo per cui non avrebbe dovuto toccare neppure una goccia d’alcol. Invece, forse per ammazzare il tempo nell’attesa dei colleghi, si è scolato più di un paio di bicchieri.

La sceneggiata è iniziata poco prima del fine turno, intorno alle 17, quando fuori di sé ha iniziato a inveire contro il capo e poi ha sottratto le chiavi del furgone della ditta, in una sorta di ‘vendetta’. Quando gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco sono arrivati in via Riva Reno il trentasettenne era ancora molto agitato ed è scappato via con le chiavi e, una volta raggiunto, ha anche tentato di aggredire i poliziotti, senza riuscirci. Riportato alla calma, quando la sbornia ha iniziato a scendere, l’uomo è stato identificato: al termine degli atti, i poliziotti lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita e lo hanno sanzionato per ubriachezza manifesta. Amareggiati anche i colleghi, vere vittime della sfuriata del collega, che hanno dovuto attendere per ore, dopo una giornata di lavoro, per poter tornare a casa dalle loro famiglie.

Nicoletta Tempera