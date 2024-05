’OperaMeet’: al belcanto si va in compagnia

Superare la sensazione di non sentirsi adeguati, di immaginare i teatri d’opera come un luogo inaccessibile, una sorta di area franca riservata a una elite. È questo l’obiettivo di OperaMeet, la app, e le attività di comunicazione ideate da Valentina Anzani, dottorato di ricerca in musicologia all’Unibo, adesso ricercatrice all’Università di Parma, che vive e lavora a Bologna. Di recente il Teatro La Fenice di Venezia le ha assegnato il Premio Una vita nella musica giovani 2024.

Dottoressa Anzani, da che esigenza nasce la creazione di OperaMeet?

"Ho sempre pensato, da studiosa e da frequentatrice di teatri, che fosse necessario allargare il pubblico che assiste ai concerti di lirica e di musica classica, abbattendo i pregiudizi che accompagnano questi linguaggi culturali, loro malgrado. E una app scaricabile gratuitamente, sempre facilmente consultabile su quella che è diventata una protesi del nostro corpo, lo smartphone, mi è sembrata la via migliore e più seducente".

Ci spiega cos’è esattamente?

"OperaMeet nasce da una start up. Il cuore delle attività è proprio l’app che, da un lato, informa sui concerti di classica e di opera che noi selezioniamo, dall’altro cerca di individuare, attraverso gli algoritmi, quale è lo spettacolo che meglio risponde agli interessi delle persone che la scaricano. Creiamo dei profili attraverso una serie di domande per dare a ognuno quello che può piacere di più, indirizzandolo nelle scelte da fare".

La vostra app ha anche un risvolto sociale...

"Sì, c’è la possibilità di far incontrare le persone che hanno interessi comuni e che da sole non andrebbero a teatro, così possono entrare in contatto tra loro e andare insieme ai concerti. Aggiungo che, per sicurezza, anche se per fortuna non è mai stato necessario usarla, l’app ha anche un pulsante antipanico, nel caso di comportamenti inopportuni da parte di chi si incontra, direttamente collegato alle centrali operative delle forze dell’ordine".

La vostra attività non è però solo legata al lavoro sulla app.

"OperaMeet si occupa di diffusione della cultura dell’opera in maniera molto ampia. Il nostro obiettivo è quello di rendere più semplice l’accesso alla musica cosiddetta ’colta’, in modo da creare un nuovo pubblico. Obiettivo ovviamente molto sentito dai teatri, che richiede l’uso di tutti i social media più famosi, da Instagram a Face a TikTok. Su queste piattaforme postiamo con regolarità brevi ‘storie’ che pensiamo siano a utili per sfatare certa mitologia che avvolge la lirica e la classica".

Ci faccia qualche esempio.

"Un luogo comune, che cerchiamo di smontare, è quello del costo. Si dice che andare a vedere la lirica costi troppo. Non è vero, basta informarsi, ci sono biglietti per tutte le tasche e tutte le età. Spesso il prezzo è quello di un cinema. Ma pochi lo sanno e noi spieghiamo dove e come trovare le offerte migliori. Oppure ci sono tanti aspiranti spettatori che sono convinti che sia impossibile seguire la trama di un’opera perché non si capiscono le parole delle arie, ignorando che ormai quasi tutte le rappresentazioni hanno un video dove scorrono i testi".

Insomma, rincuorate e incoraggiate. E con l’abbigliamento formale come la mettiamo?

"Anche in questo caso, il tema va ridefinito. Tantissime persone ci hanno detto avrebbero voluto andare a teatro ma non potevano permettersi gli abili eleganti necessari. In realtà, prime a parte, specie in occasione di concerti pomeridiani, e sono moltissimi, basta vestirsi come per una cena fuori. Non c’è più bisogno del guardaroba adeguato".

Che rapporto avete con i teatri, per i quali svolgete una funzione preziosa?

"Noi non accettiamo inserzioni o sponsorizzazioni, vogliamo mantenere la nostra indipendenza nelle scelte dei concerti da proporre. Ma, sempre più spesso, i teatri ci invitano a tenere dei seminari di formazione per i loro comunicatori: abbiamo tutti bisogno di vedere facce nuove ai concerti. E se poi a teatro, grazie alla nostra app, nascono nuove amicizie, siamo ancora più felici!".