Operata al Maggiore, muore. Due chirurghi sotto inchiesta

Doveva essere un’operazione per togliere la cistifellea e una cisti al fegato che, secondo quanto era stato detto ai familiari della paziente, non presentava particolari rischi. Invece è finita con la morte della donna, un medico legale di 48 anni, e ora la Procura vuole far luce sulla vicenda per capire se ci siano stati sbagli da parte dei medici che hanno eseguito l’intervento all’ospedale Maggiore. Due chirurgi del Sant’Orsola, infatti, sono stati iscritti sul registro degli indagati e oggi sarà eseguita l’autopsia dopo che il pm Marco Imperato, titolare del fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, ha incaricato il medico legale Giovanni Cecchetto.

La paziente deceduta si chiamava Barbara Bassi ed era appunto un medico legale, in forza alla stessa Ausl, che lavorava proprio al Maggiore. La morte è avvenuta il 17 ottobre per le conseguenze dell’intervento, eseguito lo stesso giorno in laparoscopia per rimuovere la colecisti e la cisti al fegato. Dopo l’operazione ci sarebbero state complicanze che hanno portato al decesso, a quanto sembra dai primi accertamenti per uno choc emorragico.

La famiglia della dottoressa è assistita dall’avvocato Chiara Rinaldi e ha presentato denuncia ai carabinieri di San Lazzaro. L’avvocato Rinaldi nominerà come consulente di parte il medico legale Donatella Fedeli, che dunque parteciperà all’autopsia. Anche i due medici indagati, un uomo e una donna che fanno parte di un’equipe del Sant’Orsola (quello dove è stato eseguito l’intervento è un reparto interaziendale in cui operano medici sia del Maggiore che del Policlinico), potranno ovviamente nominare i propri consulenti. Ciò che andrà chiarito è se vi siano stati errori, negligenze o imprudenze da parte dei camici bianchi. Un decesso, quello di Barbara Bassi, che ha destato profonda impressione e grande sconcerto nell’ambiente medico, vista anche la giovane età della dottoressa.