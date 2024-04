Operato a 92 anni: colpito da aneurisma esce dall’ospedale dopo soli due giorni

Bologna, 1 aprile 2024 – Colpito a 92 anni da un grave rottura dell’arteria iliaca della gamba sinistra, Salvatore Di Miceli è stato operato d’urgenza al Maggiore e dopo due giorni è ritornato nella sua abitazione dove vive solo, in completata autonomia e ai suoi tanti hobby. Un intervento che i chirurghi del Maggiore eseguono giornalmente, ma era l’età che, in un primo momento ha fatto riflettere i chirurghi su come intervenire al meglio, visto che il paziente era in pericolo di vita. Una riflessione durata pochissimo, anche in considerazione della tempra di Salvatore.

"Il paziente è arrivato in Pronto soccorso accusando un forte dolore addominale alla gamba sinistra, con difficoltà a muoversi – racconta Paolo Teutonico, chirurgo vascolare dell’ospedale Maggiore (Unità operativa di Chirurgia vascolare metropolitana diretta dal professor Mauro Gargiulo) – é stata effettuata un’angioTac al torace e all’addome che ha evidenziato la rottura la rottura di un voluminoso aneurisma (12 centimetri) dell’arteria iliaca sinistra. Siamo stati contattati dai colleghi del Pronto soccorso,abbiamo valutato le immagini dell’angioTac. Essendo un paziente di 92 anni un eventuale intervento chirurgico convenzionale con l’apertura dell’addome sottoponeva la persona ad un alto rischio chirurgico, per cui dalle immagini della diagnostica abbiamo valutato che si poteva procedere con un intervento meno invasivo con un trattamento endo-vascolare – prosegue Teutonico –. Il paziente e attraverso un mini accesso chirurgico inguinale sinistro abbiamo posizionato uno stent. Si tratta di una procedura chirurgica, eseguita di routine in elezione, ma caratterizzata da un maggior rischio peri operatorio in urgenza ed in particolare nei grandi anziani. L’ottimo risultato è stato ottenuto grazie alla professionalità ed esperienza di tutti i team intervenuti e anche perché il Maggiore è un trauma center".

Non sono mancati i complimenti del paziente a tutto il personale medico: "Quando sono arrivato i medici mi hanno avvisato che ero in pericolo di vita, ma io ho deciso che dovessero procedere: ci tengo ancora a vivere. Sono stato in ospedale soli due giorni, ma tutti i medici che sono intervenuti, dal chirurgo agli anestesisti, a tutto il team ha dimostrato che l’ospedale non è un azienda ma un luogo dove si salvano le vite. Loro hanno salvato la mia. Si sono presi la responsabilità, con grande professionalità e umanità di intervenire su di una persona di 92 anni. Sono degli eroi: hanno fatto gli interessi della vita umana. Io sono tornato a casa alle mie passioni, ai miei hobby che sono tanti: scrivere, della fotografia. Faccio tante cose, io sono figlio della guerra, ma voglio anche ribadire l’assoluta necessità di una sanità pubblica, nell’interesse dei cittadini".

Di Miceli è stato professore di Lettere alle medie di Sasso Marconi, nonché tra i fondatori della Pubblica assistenza di Sasso Marconi, dove risiede attualmente.