Operatore commerciale disposto a viaggiare

Cercasi operatore commerciale a Bologna e provincia, con possibilità di svolgere l’attività anche nelle province di Modena e Reggio Emilia. Avrà la responsabilità di sviluppare il portafoglio clienti e assistere le imprese in fase di analisi dei bisogni, ricerca delle soluzioni, offerta commerciale e gestione della pratica. In particolare, gestirà tutto il processo commerciale dall’analisi del territorio alla condivisione degli obiettivi personali con il supporto del responsabile ed in linea con gli obiettivi strategici aziendali. È preferibile, inoltre, il possesso di diploma di ragioneria o equipollente oppure laurea in ambito economico. È richiesta la conoscenza dei principali strumenti informatici, Pacchetto Office, Internet, Crm, ed è richiesto il possesso della patente B. Orario: full-time da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 13:30 e dalle 14.30 alle 17.45, Il venerdì dalle 8.30 alle 13.30.