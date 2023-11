Il mistero del 118 e degli operatori avvelenati: controlli incrociati su badge e accessi

Bologna, 2 novembre 2023 – Badge ed elenco degli accessi in reparto al vaglio, registrazioni delle telecamere di videosorveglianza al setaccio, e poi dubbi, sospetti, timori. Proseguono serrate le indagini riguardo alla misteriosa raffica di malori che dall’estate a oggi (l’ultimo caso, domenica scorsa) vessa la centrale operativa Emilia Est del 118, all’ospedale Maggiore di Bologna. Dove ben sette operatori (ma potrebbero essere di più se si ampia il raggio cronologico preso in esame, forse addirittura 13, si mormora) si sono sentiti male in circostanze misteriose accusando gli stessi sintomi: svenimenti e dolori, torpore e stato comatoso, difficoltà a parlare. Malori sospetti dietro cui si teme ci sia in realtà la mano di qualcuno che intendere nuocere. Insomma, che avveleni i sanitari. I colleghi.

L'assessore Donini e un elicottero del 118

Motivo per cui la scorsa settimana l’Azienda sanitaria di Bologna ha presentato un esposto in Procura, oltre ad avere già avviato un’indagine interna. E in questo contesto sono stati condivisi con gli inquirenti proprio gli elenchi delle ’strisciate’ dei badge effettuate dagli operatori in ingresso al reparto nei giorni in cui si sono verificati i malori allo studio. Perché si possano evidenziare eventuali coincidenze, oppure anomalie rispetto ai turni di lavoro assegnati ufficialmente. Una risposta in tal senso potrebbe arrivare anche dalle telecamere di sorveglianza, che si trovano però soltanto all’esterno del reparto, a ’vigilare’ con occhi elettronici su chi vi entra.

Nel frattempo, il clima nella centrale – i cui dipendenti stanno continuando a lavorare regolarmente, secondo i turni previsti –, già prima della bufera non particolarmente disteso a quanto si apprende, è inevitabilmente teso. Al punto che il direttore generale dell’Ausl, Paolo Bordon, ieri ha fatto sapere che è stato messo in campo un supporto psicologico ad hoc per i dipendenti della centrale Emilia Est, per aiutarli ad affrontare lo stress di quanto accaduto e sta accadendo.

Nel frattempo, anche la Regione, e in particolare l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini, sono come è da attendersi in prima linea accanto all’Azienda sanitaria e alla sua direzione nella ricerca della verità su questi avvenimenti a dir poco sospetti. "Non abbiamo mai sottovalutato la situazione, neppure per un istante – sottolinea l’assessore Donini –. Difatti trovo giusto e assolutamente doveroso l’esposto presentato dall’Azienda sanitaria alla Procura. Un’indagine interna all’Ausl era già stata avviata dalla direzione generale all’interno dell’ospedale e gli approfondimenti sono ancora in corso. Un lavoro di concerto con quello messo in campo dalla magistratura, con cui c’è massima collaborazione. Adesso non ci resta che attendere che questi lavori portino il più presto possibile all’emersione della verità. Devo dire che ho grande fiducia che si riesca a capire in breve tempo cosa è davvero successo nella centrale Emilia Est".