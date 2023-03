Operatori aeroportuali per carico e scarico merci

Per importante azienda europea nel settore del trasporto aereo, ricerchiamo operatori unici aeroportuali. Le figure ricercate si occuperanno di: operazioni di scarico e carico dei bagagli e delle merci, operazioni di movimentazione e allestimento carrelli e mezzi necessari alle operazioni di scarico e carico sia sotto l’aeromobile sia presso le aree di smistamento movimentazione, conduzione da e per la piazzola, posizionamento sottobordo fino al previsto punto di arrivo dei mezzi speciali. Si offre iniziale contratto in somministrazione part-time 20 ore settimanali con possibilità di supplementari. Tra le conoscenze linguistiche richieste: italiano C1, scritto B2. Titolo di studio: licenza media. Patente B e automunito. Abilitazione alla movimentazione e uso di mezzi complessi. Per candidarsi: dopo essersi registrato

con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.