Assale a morsi le tre operatrici sociali: paura in vicolo Bolognetti

Bologna, 17 aprile 2025 – Ha aggredito tre operatrici sociali, più un’altra persona presente allo sportello lavoro del Comune. Momenti di paura, mercoledì, in vicolo Bolognetti, quando un uomo ha assalito il personale, con tanto di morsi, e una donna è anche finita all’ospedale.

Nel frattempo è arrivata la solidarietà del sindaco Matteo Lepore e dell’assessora Matilde Madrid, a proposito dei fatti avvenuti negli uffici del Quartiere Santo Stefano. “Esprimiamo la nostra sincera vicinanza e solidarietà alle tre operatrici sociali dello sportello lavoro aggredite ieri da un uomo, mentre svolgevano il loro lavoro, e alla persona che si trovava negli uffici anch’essa coinvolta nell’aggressione - fanno sapere in una nota -. Un episodio grave che ancora una volta coinvolge il nostro personale attivo sul supporto alle fragilità. Da mesi siamo impegnati in un percorso che ha proprio l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza delle persone che lavorano nel Dipartimento Welfare del Comune, esposte a questo tipo di rischio”.

"Un percorso – continua la nota – che vede al lavoro gruppi di miglioramento composti da tanti operatori e operatrici sociali, che su questi temi stanno condividendo proposte e pratiche per una maggiore tutela sul luogo di lavoro. Nei giorni scorsi abbiamo tenuto un’assemblea con tutti e tutte le dipendenti del sociale per fare un primo bilancio di questo percorso e condividere un piano di lavoro futuro. Continueremo a lavorare per tenere alta la guardia e tutelare il nostro personale, al quali va anche un ringraziamento per la dedizione che anima il loro impegno".