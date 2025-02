Operatrici sociali aggredite, più controlli della polizia locale

Aggressioni, minacce e insulti alle operatrici dei servizi sociali di Pianoro. Il sindaco Luca Vecchiettini fa un appello alla sicurezza. "Desidero esprimere la mia più profonda vicinanza e la ferma condanna per gli episodi di aggressione e minacce che le nostre operatrici dei Servizi sociali e dell’Ufficio Casa hanno subito nell’ultimo periodo – spiega il primo cittadino –. È inaccettabile che lavoratrici che si occupano di sostenere le fasce più fragili della nostra comunità debbano affrontare simili atti di violenza, sia essa fisica o verbale. Viviamo un periodo di grande difficoltà economica e sociale, aggravato dalle emergenze delle alluvioni che hanno colpito i nostri territori e dall’uscita, negli ultimi giorni, delle graduatorie per le assegnazioni e mobilità di alloggi pubblici, un tema che ci sta a cuore, dato che il nostro territorio è da tempo carente in questo ambito".

Vecchiettini aggiunge: "In risposta a questi preoccupanti eventi, già nei giorni scorsi abbiamo attivato un potenziamento del monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, in particolare della polizia locale e della stazione locale dell’Arma. Abbiamo richiesto supporto alla prefettura, alla questura e al comando provinciale dei carabinieri per garantire la sicurezza dei nostri uffici e dei nostri operatori. Avvieremo un protocollo per la sicurezza condiviso, che coinvolgerà anche le parti sindacali, perché crediamo che sia fondamentale lavorare insieme per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Tuttavia, voglio essere molto chiaro: non siamo disposti ad accettare né a tollerare episodi di violenza nei confronti di chi, ogni giorno, si dedica con professionalità e passione ai più vulnerabili. Pertanto, da qui in avanti, l’Ufficio Casa e l’Ufficio Servizi sociali riceveranno il pubblico solo previo appuntamento, per garantire un servizio più sicuro e protetto".

Zoe Pederzini