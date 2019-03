Bologna, 4 marzo 2019 - «Sono già quattro i pazienti operati contemporaneamente per una grave restringimento della valvola aortica e per un voluminoso aneurisma, ossia una dilatazione, dell’aorta addominale. Sulla base della letteratura scientifica, ci risulta un’esperienza unica in Italia».

Così il professor Mauro Gargiulo, direttore della Chirurgia vascolare, e Cinzia Marrozzini, responsabile della cardiologia interventistica del Sant’Orsola. L’ultimo paziente, un anziano di oltre 80 anni, era ad alto rischio. «Il trattamento contemporaneo e con una sola anestesia generale delle due distinte gravi patologia cardiache e vascolari in una persona così fragile – prosegue la cardiologa interventista – ha permesso di ridurre significativamente i rischi operatori del trattamento delle singole patologie. Noi abbiamo impiantato una valvola aortica percutanea, inserita per via arteriosa, senza aprire il torace e poi, dallo stesso accesso, i chirurghi vascolari, diretti dal professor Gargiulo, hanno impiantato un’endoprotesi aortica, per escludere l’aneurisma dal flusso arterioso che può essere causa di rotturarinforzare la parete arteriosa, evitando rischi di rottura».

L’intervento è durato due ore e mezza, poi il paziente è stato sottoposto per alcune ore a osservazione in terapia intensiva post operatoria e successivamente trasferito nel reparto di degenza, dove si è ripreso rapidamente, tanto da essere dimesso dopo quattro giorni.

«Questo tipo di metodiche, basate su un grande affiatamento tra équipes diverse, ma complementari – sottolineano Gargiluo e Marrozzini – sono destinate ad aumentare a vantaggio dei pazienti che ricevono un’anestesia più leggera, talvolta anche solo locale, e poi affrontano interventi meno invasivi e degenze più brevi».

Nella foto: da sinistra, Andrea Castelli, Francesco Saia, Gianluca Faggioli, Guido Frascaroli, Cinzia Marrozzini, Mauro Gargiulo, Nevio Taglieri e Tullio Palmerini

d. b.