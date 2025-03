Operazione ‘Bolognina Sicura’. Identificati in 655, 11 denunce

Due settimane di controlli a tappeto in Bolognina, con 655 persone identificate, 11 denunciate e circa 130 grammi di droghe sequestrati. Questo, in sintesi, il bilancio dell’impegno della polizia nell’ambito del progetto ‘Bolognina sicura’, avviato il 24 febbraio e che, nella prima settimana, aveva consentito di individuare una banda di nigeriani dedita allo spaccio, portare in carcere sette persone, denunciarne altre quattro e sequestrare circa 35 chili di hashish e due di cocaina.

Quanto ai controlli delle ultime due settimane, la Questura riassume: "Il 3 marzo è stato denunciato a piede libero per ricettazione e possesso di armi e oggetti atti ad offendere un ventiduenne albanese con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti". Il giovane era stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro e di beni sottratti all’interno di auto in sosta danneggiate nei pressi di via Di Vincenzo.

Nel pomeriggio del 4 marzo è stato invece denunciato in via Tiarini un eritreo di 19 anni, trovato in possesso di 96 grammi di hashish, due coltelli usati per tagliare il ‘fumo’ e 760 euro, che risponde anche di resistenza perché pur di non essere controllato ha tentato più volte di scappare, colpendo i poliziotti.

Il 5 e l’11 marzo sono poi stati denunciati cinque uomini irregolari sul territorio, segnalati all’ufficio Immigrazione per un’eventuale espulsione: un senegalese di 47 anni, tre marocchini di 23, 27 e 28 anni e un tunisino di 37, tutti con precedenti. Un altro intervento è stato svolto mercoledì in piazza Lucio Dalla, dove un uomo bulgaro è stato denunciato e allontanato perché destinatario di un divieto di dimora a Bologna e di un foglio di via obbligatorio, emesso dal questore ad agosto 2023.

Infine, giovedì sono stati denunciati per spaccio tre uomini, tutti tunisini, a seguito di controllo in via Matteotti. Il primo, un trentatreenne, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e 3 di marijuana. Il secondo, di 39 anni, irregolare e inottemperante all’ordinanza del prefetto, aveva con sé 15 grammi di hashish; l’ultimo, di 33 anni, irregolare, aveva 8 grammi di hashish.