Operazione estate sicura, controlli a tappeto

Controlli a tappeto da parte della polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Con il bilancio, tra l’altro, di una cinquantina di automobilisti sottoposti all’alcol test. "Venerdì scorso – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto – abbiamo messo in atto una importante e visibile azione volta alla sicurezza stradale e alla sicurezza urbana, come dal piano voluto fortemente dall’amministrazione comunale con la nostra collaborazione. Piano che prevede la nostra presenza e controlli giorni festivi compresi. E ancora è previsto un aumento dei servizi serali volti alla sicurezza stradale. Infatti replicheremo anche il prossimo venerdì".

In campo sono scese tre pattuglie con sei operatori della polizia locale dalle diciannove all’una. Gli agenti e graduati hanno proceduto a controlli nei parchi pubblici, nel centro storico, nelle aree residenziali e industriali. La polizia locale è intervenuta in via Vecchi per un allarme in un’abitazione. Contattata la proprietà è risultato un falso allarme. "Abbiamo effettuato – continua Nasci – posti di controllo a San Matteo della Decima sottoponendo ad etilometro 22 persone. Poi abbiamo controllato due sospetti in un’area industriale defilata. Abbiamo poi identificato e controllato a San Giovanni, grazie alla nostra banca dati, 12 giovani tra piazza del Popolo, parco Pettazzoni e l’Osservatorio comunale che si trova in un ampio giardino pubblico. E ancora, abbiamo effettuato passaggi di visibilità all’interno della Festa dell’Unità in svolgimento nel parco del centro sportivo di via Castelfranco". E continua: "A mezzanotte abbiamo effettuato un altro posto di controllo a San Giovanni ed abbiamo sottoposto all’esame dell’etilometro 29 automobilisti. Complessivamente l’operazione che abbiamo messo in atto ha dato molta visibilità. Il dato emerso alla fine è di 51 persone sottoposte ad alcol test. Solo 5 sono risultate positive, comunque entro i limiti di legge, e abbiamo registrato solo una violazione al Codice della strada. Il mio personale giudizio? I persicetani sono virtuosi".

Intanto, sul tema sicurezza domani alle 21, nella sala consiliare del municipio di Persiceto, si terrà un incontro pubblico per sensibilizzare la cittadinanza sui possibili tentativi di truffa e per dare indicazioni utili per salvaguardarsi. All’incontro interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Sicurezza e Legalità Alessandra Aiello, il comandante della polizia locale, Luca Nasci e Claudio Bertusi, presidente della Consulta della Legalità, Sicurezza e della Cittadinanza responsabile.

Pier Luigi Trombetta