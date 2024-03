Operazione ‘Rally’ dei carabinieri. Sgominata la banda di ladri seriali che rubava auto su ordinazione

Undici furti, di cui due tentati, commessi tra il 2018 e il 2022. I colpi sono stati tutti messi a segno tra Bologna e Trento. Nel mirino dell’operazione ‘Rally’ dei carabinieri del Nucleo investigativo trentino, è finita una banda di ladri (due albanesi, un colombiano, un ucraino e quattro italiani) che rubava auto ‘su ordinazione’.

L’indagine, partita nel gennaio di sei anni fa, ha portato all’esecuzione – in collaborazione con i reparti territorialmente competenti – di otto misure cautelari, di cui quattro in carcere, due agli arresti domiciliari e due divieti di dimora. Tutte tra le province di Trento, Bologna, Forlì-Cesena, Latina e Roma.

Nel Bolognese sono finite in carcere tre persone e una è ai domiciliari. Agli otto componenti della banda vengono contestati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio, tra cui furti e ricettazione di autoveicoli. L’indagine è partita nel gennaio del 2018, dopo il furto di tre auto in un concessionario della provincia trentina. Il gruppo agiva secondo schemi ben precisi e studiati. Nella fase preparatoria del colpo, infatti, i ladri rubavano le targhe da auto di uguale marca e modello che, solo in seguito, venivano ‘scambiate’ con quelle delle macchine rubate, così da non poter essere individuati dalle forze dell’ordine.

Non solo, percorrevano strade secondarie dove non c’era videosorveglianza e utilizzavano i mezzi pubblici per raggiungere gli obiettivi. Oltre al fatto che, durante i colpi, avevano sempre il volto coperto da un passamontagna. I furti, però, non venivano solo messi a segno nelle concessionarie, la banda agiva anche in abitazioni private. Nel Bolognese, in particolare, tutti i furti – cinque degli undici totali riguardano la nostra provincia – sono stati commessi ai danni di privati.

I colpi venivano portati a termine con la collaborazione di un basista, dopodiché le auto venivano consegnate a ricettatori italiani, presenti in Romagna e nel Lazio, e sloveni. Il ricettore ‘ordinava’ il veicolo, indicandone precisamente il modello, e i ladri lo rubavano. Strategici, all’interno del sodalizio, un padre e un figlio proprietari di due concessionarie nel Lazio. Secondo i militari del Nucleo investigativo trentino, a capo dell’organizzazione, c’è un pregiudicato albanese che, dal carcere, metteva a segno i colpi sfruttando i permessi premio. Si occupava anche di reclutare i futuri autori materiali del furto, pregiudicati recidivi, tra cui anche dei minorenni. Nel complesso, la banda era riuscita a colpire per ben undici volte, con un bottino di 15 veicoli totali fra auto e moto.