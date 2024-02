Operazione ‘Ritrovo’ del Ros. Il circolo Tribolo a processo. Dieci anarchici vanno a giudizio

Dieci rinvii a giudizio e quattro proscioglimenti. È quanto deciso dal gup Alberto Ziroldi per i 14 anarchici legati al circolo ‘Il Tribolo’ di via Donato Creti: per loro, il pm Stefano Dambruoso aveva chiesto il processo nell’ambito dell’inchiesta scaturita in seguito all’operazione ‘Ritrovo’ del Ros che, a maggio di quattro anni fa, aveva portato all’esecuzione di sette misure cautelari in carcere, quattro obblighi di firma e dimora e un obbligo di dimora, con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo ed eversione. Accusa, quest’ultima, che era però già stata bocciata dal Riesame e dalla Cassazione.

Nell’udienza di ieri, è caduta anche l’istigazione a delinquere - relativa alle pubblicazioni di scritti su siti d’area - con i dieci rinviati a giudizio che dovranno quindi rispondere a vario titolo solo di danneggiamento a seguito di incendio e imbrattamento. Uno degli imputati era accusato di essere tra i responsabili dell’attentato incendiario ai ripetitori di Rai e reti locali nei pressi di Monte Donato, la notte tra il 15 e il 16 dicembre del 2018, ma è stato prosciolto come riferito dall’avvocato Ettore Grenci.

In quell’occasione, il rogo venne appiccato con tre punti di innesco. Uno sul tetto della struttura principale che contiene il ‘cervellone’ delle antenne, il secondo sul retro di una cabina e il terzo, che non dette origine alle fiamme, nella centralina elettrica, dove venne trovato uno straccio rosso imbevuto di materiale infiammabile. Non solo, su una delle cabine, era apparsa anche una scritta di matrice anarchica: "Spegnere le antenne, risvegliare le coscienze, solidali con gli anarchici detenuti e sorvegliati". I dieci rinviati a giudizio per imbrattamento e danneggiamento saranno invece processati, a partire dal 18 giugno, per i fatti avvenuti in alcune manifestazioni, anche contro i Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio), risalenti sempre al 2018.

In generale, si tratta di azioni che avevano l’obiettivo di contrastare e impedire l’apertura dei Cpr e andavano contro la gestione dell’immigrazione da parte del Governo. Non solo, gli imputati avrebbero provocato anche danni a condomini ed edifici pubblici, con scritte minatorie e offensive nei confronti delle istituzioni e di banche, come accaduto con gli sportelli bancomat della Banca Popolare Emilia-Romagna di Bologna.