Opere di Paglioriti in beneficenza. Raccolti quasi 2mila euro all’asta

Grande successo a Persiceto per l’asta di beneficenza delle caricature di Piero Paglioriti. L’asta si è tenuta domenica scorsa Al Zirqual in via Pellegrini e ha raccolto 1.765 euro poi donati al Centro assistenza San Giovanni Odv. "Abbiamo ottenuto grande risultato – spiega Alberto Mantovani, promotore della mostra e dell’asta e che interpreta la maschera di Bertoldo dello storico carnevale di Persiceto – grazie anche al Carlino che ha divulgato la nostra iniziativa". Il titolo dell’asta era ‘dei cento Marcolfi, esposti del disegnatore caricaturista persicetano Piero Paglioriti’. E sono state battute, da Roberto Serra, il noto professore di dialetto bolognese, le caricature di personaggi persicetani del passato e non solo, che erano state raccolta in una mostra. "Puntualmente – continua Mantovani – Piero Paglioriti pubblica le sue caricature sui social. A dicembre porteremo altre caricature a Venezia dove realizzeremo una esposizione delle opere". Il Centro assistenza San Giovanni Odv nacque nel 2008 su iniziativa del consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto che finanziarono l’intera operazione mettendo a disposizione un primo Doblò Fiat, gli uffici in corso Italia 45 e vari arredi e attrezzature. Grazie in particolare alla fattiva opera di sviluppo di Giordano Cioni aderirono in breve tempo 31 volontari tutti residenti a Persiceto. I servizi svolti sono principalmente di trasporto di persone, spesso in carrozzina, dalle proprie abitazioni a strutture ospedaliere o ambulatoriali, per visite od esami. I servizi e i volontari col passare degli anni sono cresciuti gradualmente arrivando l’anno scorso a 50 volontari (di cui 6 in ufficio) e a effettuare 1994 servizi per un totale di 97.952 chilometri percorsi. Attualmente il parco automezzi è composto da 6 mezzi, che permettono il trasporto di persone in carrozzina. Il parco mezzi comprende 4 Fiat Doblò a pianale ribassato e 2 Toyota Proace a pianale ribassato.

"Per chi non conoscesse ’Il maestro’ Piero Paglioriti – dice Lorenzo, figlio del caricaturista –, è prima ancora che un artista, un fedele suddito di Re Bertoldo, sovrano del mondo ’a rovescio’ e patrono del carnevale".

Pier Luigi Trombetta