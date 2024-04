Opere di Soricelli nel rifugio antiaereo

Primo appuntamento, domani all’inizio del sentiero dei Bregoli dietro la chiesa di san Martino di Casalecchio, per il programma pubblico delle iniziative collegate alla celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione. Presso l’ingresso del rifugio antiaereo Ettore Muti su iniziativa del sindacato pensionati Spi-Cgil alle 11,30 verranno collocate due opere donate alla città dall’artista Carlo Soricelli. Si tratta di una scultura in terracotta intitolata ‘Arrivano le bombe’ con la figura di una mamma che abbraccia stretto il suo figlio, come l’artista l’ha immaginata sotto le volte della grande cavità ricavata sotto la collina che sovrasta il parco Talon e che fu a suo tempo recuperata e valorizzata con visite guidate ed eventi.

Dietro la cancellata che ne chiude l’accesso verrà collocata anche una pittura che rappresenta ‘I ragazzi che non volevano volare con le catene’. Un omaggio ai partigiani che furono fucilati nell’Eccidio del Cavalcavia il 10 ottobre 1944.

"Questo spazio incredibile non lo conoscevo. L’ho scoperto solo quando sono stato invitato, come tanti altri, a dare vita alla rassegna dei presepi nel parco. La collocazione mi è subito piaciuta e sono grato a Spi-Cgil che mi ha fatto la proposta di donazione e organizzato l’evento", commenta Soricelli.